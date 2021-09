Robotnicy pracują 24 godziny na dobę, żeby powstał tor Formuły 1

Wojciech Kulak F1

Niepokojące wieści dochodzą do nas z Arabii Saudyjskiej, gdzie już 5 grudnia ma odbyć się pierwszy, historyczny wyścig Formuły 1 w tym kraju. Główna arena zmagań to w tej chwili wielki plac budowy, a robotnicy obecnie muszą pracować 24 godziny na dobę, po to by wyrobić się na czas.

