- Jestem Robert Kubica i będę kierowcą wyścigowym Williamsa w sezonie 2019. To była długa podróż i wielkie osiągnięcie - walka o powrót do Formuły 1 i o powrót na tor, powrót po wypadku z 2011 roku - przyznał polski kierowca w oficjalnym materiale zaprezentowanym na kanałach ekipy z Grove. W szczerym wywiadzie Robert Kubica opisał, jak wyglądały kulisy jego rozmów z Williamsem i czego spodziewa się po nadchodzącym sezonie F1.

Wywiad z Robertem Kubicą z miejsca zaczął cieszyć się ogromnym zainteresowaniem. Krakowianin przywdziewa podczas materiału barwy Williamsa i nie wstydzi się widoku swojej prawej ręki - mocno pokiereszowanej podczas wypadku, na której nie brakuje śladów wielu operacji i walki o jej powrót do pełnej sprawności.



- Powrót do F1 to jedno z największych osiągnięć w moim życiu. Zawsze miałem nadzieję, ale nigdy nie uważałem, że drzwi stoją przede mną otworem. Po powrocie do sportu znów znalazłem się w rajdach i wszyscy myśleli, że zapomniałem o Formule 1. Ale ja powoli dochodziłem do siebie, aż nadarzyła się okazja, by znów poprowadzić samochód na torze F1 - przyznał przechadzając się po torze Polak.



- Zrozumiałem, że pomimo moich ograniczeń mogę nadal jeździć szybko bolidem F1. I dlatego jestem tu, gdzie jestem. Wiem, jak działa obecnie samochód Formuły 1, ale też wiem, jak pracuje zespół i czego ode mnie się oczekuje. Mamy dobre relacje i pracujemy wspólnie na sukces - przyznał Robert Kubica, który z Williamsem związany jest od początku sezonu 2018.



- Miniony rok był dla mnie bardzo przydatny. Na pierwszym spotkaniu z Claire Wiliams powiedziałem, że jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości co do stanu mojej ręki, to nie powinniśmy współpracować. Zaznaczyłem, że muszę mieć pewność, że mogę dobrze wykonać tę robotę. I właśnie po to tu jestem - mówił Kubica.



Jak będzie wyglądał sezon 2019 w wykonaniu brytyjskiej stajni?

- Wcale nie musimy być tam, gdzie byliśmy w poprzednim sezonie. Musimy skupić się na pracy, stawiać sobie realistyczne cele i iść do przodu. Musimy wszyscy pracować razem i sobie pomagać, to dotyczy też mnie i George'a Russella. To niezwykle utalentowany i zarazem młody kierowca - pochwalił partnera nasz jedynak w F1.



