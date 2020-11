Robert Kubica w rozmowie z Eleven Sports potwierdził, że otrzymał poważną propozycję jazdy podczas listopadowego Monza Rally Show. Niestety, termin ten pokrywa się z Grand Prix Bahrajnu Formuły 1.

- Temat rajdów pokazał się ostatnio w moim telefonie i rozmowach. Jest jedna osoba z tego świata, która mocno mnie kusi - potwierdził Kubica na antenie Eleven Sports.

Polak dostał propozycję udziału w ostatniej rundzie rajdowych mistrzostw świata WRC. Rozgrywany we Włoszech Monza Rally Show zaplanowany jest na ostatni weekend listopada.



To właśnie z tego powodu Kubica najprawdopodobniej będzie zmuszony odrzucić atrakcyjną propozycję. Polak jest kierowcą testowym zespołu F1 Alfa Romeo, a w tym samym czasie będzie rozgrywane Grand Prix Bahrajnu, jeden z ostatnich wyścigów sezonu.



- Gdyby nie to, że Bahrajn jest w terminie Monzy, to najprawdopodobniej bym się skusił, żeby tam wystartować. Zwłaszcza, że połączenie rajdu z torem wyścigowym jest bardzo ciekawym rozwiązaniem - powiedział Kubica.



Tak zdecydowana odmowa Kubicy każe przypuszczać, że Polak może pojawić się w Bahrajnie w bolidzie podczas jednego z treningów. Podczas ostatnich treningów przed Grand Prix Turcji we wszystkich sesjach uczestniczyli Antonio Giovinazzi oraz Kimi Raikkonen.



Kubica wciąż nie zdecydował w sprawie swojej przyszłości w sezonie 2021. W 2020 roku był związany nie tylko z Alfą Romeo, ale także z zespołem BMW jeżdżącym w serii DTM. Niestety, nie odniósł w tej serii wyścigowej oczekiwanych rezultatów i nie wiadomo, czy będzie chciał kontynuować tę przygodę w przyszłości.





