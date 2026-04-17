Robert Kubica ponownie w świecie F1. Polak u boku Verstappena

Robert Kubica to bez wątpienia jedna z najwybitniejszych postaci w polskim motorsporcie. Krakowianin jako pierwszy i jedyny do tej pory kierowca miał zaszczyt występów w mistrzostwach świata Formuły 1, a nawet wygrał jeden z wyścigów. Pierwszy linię mety przekroczył podczas Grand Prix Kanady w czerwcu 2008 roku.

Polski kierowca nigdy nie ukrywał, że jego największym marzeniem jest dołączenie do zespołu Scuderia Ferrari. Miał nawet podpisaną wstępną umowę na starty we włoskiej ekipie w Formule 1 od sezonu 2012. Do transferu jednak nie doszło z powodu incydentu na początku 2011 roku. Wówczas Robert Kubica, startujący w Ronde di Andora, uległ poważnemu wypadkowi doznając ciężkich obrażeń prawej ręki. Wówczas jego marzenie o startach w czerwonym bolidzie z Maranello w "królowej motorsportu" zostało przekreślone.

Krakowianin w późniejszych latach powrócił jeszcze na moment do F1, jednak wówczas odgrywał raczej drugoplanowe role i ostatecznie zrezygnował w występów w "królowej motorsportu". Przeniósł się do wyścigów długodystansowych, gdzie dziś odnosi jeszcze bardziej imponujące sukcesy. W ubiegłym sezonie jego zespół wygrał prestiżowy wyścig 24h Le Mans w kategorii Hypercar.

Robert Kubica znów na językach w środowisku F1. Wielkie wyróżnienie dla Polaka

Teraz o Robercie Kubicy znów zrobiło się głośno, a to za sprawą serwisu Autosport, który stworzył profil "idealnego" kierowcy Formuły 1. Zadaniem dziennikarzy było wskazanie kierowców bliskich ideału w poszczególnych kategoriach, aby finalnie stworzyć zawodnika posiadającego najlepsze cechy i umiejętności.

Jeśli chodzi o wyprzedzanie, wybór padł na Lewisa Hamiltona. W zestawieniu znalazł się także drugi siedmiokrotny mistrz świata, Michael Schumacher, którego wyróżniono za umiejętności ścigania się w mokrych warunkach. Jako kierowcę potrafiącego działać pod presją wskazano Kimiego Raikkonena, za bycie konsekwentnym doceniony został Max Verstappen.

Najlepszy w zarządzaniu podczas wyścigów zdaniem dziennikarzy Autosportu jest Carlos Sainz, a za prędkość podczas pomiarów w kwalifikacjach wyróżniony został jego dawny kolega z zespołu, Charles Leclerc. Jako idealnego "team player" wskazano Jensona Buttona, a za kierowcę najlepiej broniącego się przed atakami próbujących go wyprzedzić rywali uznano Fernando Alonso. Wreszcie, pod kątem odwagi na torze jako "wybór idealny" wskazano Roberta Kubicę.

Robert Kubica

Robert Kubica

Robert Kubica

