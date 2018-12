- Gdybym był szefem zespołu, też miałbym wątpliwości. Słyszę takie głosy od lat, ale staram się je rozumieć. Ludzie patrzą na moją rękę, mają świadomość ograniczeń i oceniają to w taki, a nie inny sposób - ocenia w rozmowie z "Autosportem" swój angaż w ekipie Williamsa Robert Kubica. Polak wie, że ma coś do udowodnienia niedowiarkom i że wszystkie oczy od marca będą na niego zwrócone.

Po roku pracy w roli kierowcy testowego Williams zdecydował się postawić na Polaka. Dlaczego?



- Ten rok był dla mnie bardzo cenny. Jak mówiłem, gdy Williams chciał podpisać ze mną kontrakt, zawarłem pewną klauzulę. Gdyby mieli wątpliwości, czy dam radę, mieli zrezygnować z umowy. Sam musiałem być pewny, że dam radę poprowadzić bolid i że będę w stanie zrobić to dobrze - ocenił krakowianin w rozmowie z serwisem "Autosport".



- Właśnie dlatego jestem tu, gdzie jestem. Zależało mi na tym, żeby zespół był pewny mojej pracy i mojej dobrej dyspozycji za sterami - dodał Kubica.



Media przyjęły decyzję Williamsa z euforią, a powrót Roberta Kubicy okrzyknęły jednym z najgłośniejszych w historii sportu.



- Mój powrót pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak "niemożliwe". Wątpliwości? Poczekajcie, aż zobaczycie mnie w akcji. Ja sam miałem wątpliwości, ale rozwiewam je od 16 czy 18 miesięcy, gdy po raz pierwszy testowałem bolid Renault. W Williamsie mieli okazję przyglądać mi się od roku - przyznał Polak.



Głos na temat polskiego asa zabrała też szefowa zespołu, Claire Williams.

- Spędziłam z nim w tym roku sporo czasu i jestem przekonana, że da sobie radę. Znam jego etykę pracy i to wystarczy -



Jak zapowiedziała Williams, cały zespół pracuje w pocie czoła i walczy z czasem, by w sezonie 2019 jej team miał lepszy bolid i znów liczył się w walce o punkty.



- Dlatego sięgnęliśmy po kierowcę, który daje impuls całej ekipie do pracy nad jak najlepszym samochodem. Robert jest właśnie kimś takim - zakończyła Claire Williams.



