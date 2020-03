W tym roku Robert Kubica będzie jednym z bardziej zapracowanych zawodników motorsportu. Wprawdzie w Formule 1 pełni obowiązki tylko kierowcy rezerwowego i rozwojowego, ale i tak czeka go multum pracy na rzecz zespołu Alfa Romeo Racing Orlen. Równolegle Polak będzie ścigał się w pełnym sezonie serii aut turystycznych DTM. Duża (nad)aktywność z jednej strony cieszy krakowianina, lecz z drugiej on sam nie wyklucza, że ciągłe przesiadki z bolidu do auta z dachem mogą przysporzyć mu pewne problemy.

Szczelnie wypełniony kalendarz Kubicy nieplanowanie został już nieco zluzowany, a wszystko z powodu pandemii koronawirusa. Oficjele Formuły 1 odwołali zaplanowane na ten weekend inauguracyjne GP Australii, a kilka kolejnych rund najpewniej podzieli los zawodów na Antypodach.

Wolna od problemów nie pozostaje także seria DTM, która odwołała oficjalne testy zespołów zaplanowane na 16-19 marca na torze Hockenheim. Na razie trudno powiedzieć, jaki los spotka pierwszy wyścig, który w dniach 25-26 kwietnia ma odbyć się na belgijskim torze Zolder.

To wszystko nie zmienia faktu, że gdy w końcu zmagania ruszą pełną parą, Kubica zacznie uwijać się, jak w ukropie. Polak w rozmowach z dziennikarzami już mówił, że do końca roku będzie praktycznie tylko gościem w swoim domu.

W rozmowie z Cezarym Gutowskim z "Przeglądu Sportowego" Kubica dokonał symbolicznego odcięcia grubą kreską tego wszystkiego, czego doświadczył w ostatnim roku, jako kierowca wyścigowy Williamsa. Polak tym razem wprost nie pastwił się nad swoim poprzednim teamem, któremu mimo wszystko jest wdzięczny za otrzymaną szansę, ale metaforycznie podsumował, dlaczego nie warto ciągle wałkować tego ponurego epizodu.

- Chciałbym zamknąć temat. Nie ma sensu tego odgrzewać, tym bardziej że kotlet, który ci nie smakował już wtedy, odgrzewany nie może być lepszy - powiedział nasz jedynak w F1 na łamach "PS".

Bardzo interesujące pytanie padło w kontekście łączenia obowiązków w obu seriach. Okazuje się, że nawet sam Kubica wcale nie bagatelizuje kwestii, że zadania w F1 mogą go rozpraszać w pracy w DTM i na odwrót.

- Może tak być, ale tego się dopiero dowiemy w przyszłości. Swój spokój ducha opieram na tym, że zawsze dość szybko się dostosowywałem do poszczególnych nowych pojazdów. A skakanie z jednego do innego auta jest dużą trudnością. Mam jednak nadzieję, że ta cecha mi bardzo pomoże. Mówiąc to, chciałbym jednak podkreślić, że jestem przekonany, że na pewno będę miał trudne zadanie w DTM. I trudne życie. To może być duży szok dla wielu ludzi - zawyrokował Kubica.

