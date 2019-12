Robert Kubica pożegnał się z Williamsem po dwóch latach współpracy. Czy jeszcze kiedyś zobaczymy Polaka, który dzisiaj obchodzi 35. urodziny, za kółkiem bolidu Formuły 1?

Kubica udowodnił, że chcieć to móc. Zanim trafił do Formuły 1, w środowisku polskich kierowców raczej nie wierzono, że nasz rodak może dostać angaż w tym cyklu. Urodzony w Krakowie Kubica pokazał, że z kraju nad Wisłą również można dostać się do raju kierowców.