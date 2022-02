Krakowianin w sezonie 2022 ponownie będzie pełnić rolę kierowcy rezerwowego stajni.

Robert Kubica znów w akcji

We wtorek, tuż po godzinie 12:00 opublikowano harmonogram pracy kierowców testowych w Alfa Romeo, którzy będą sprawdzać bolid w Barcelonie. Kubica pojawi się na torze w środę, w sesji przedpołudniowej. W drugiej części dnia zmieni go Valtteri Bottas - były zespołowy partner Lewisa Hamiltona w Mercedesie, który dołącza do Alfa Romeo.

Dzień później Fin będzie kontynuować testy w sesji porannej, po czym zmieni go Zhou Guanyu. Chińczyk także w piątek wyjedzie na tor, tym razem rano, zmieniając się z Bottasem.

W 2021 roku Kubica zaliczył dwa występy w Grand Prix, zastępując Kimiego Raikkonena. Zajmował 14. i 15. miejsce.