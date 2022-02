Sprinty w Formule 1 zadebiutowały w zeszłym sezonie i z miejsca podzieliły społeczność królowej sportów motorowych na dwa obozy, pomimo rozegrania zaledwie trzech specjalnych rund. Zwolennicy nowinki regulaminowej pragnęli rewolucji i dążenia do całkowitego zastąpienia kwalifikacji. Przeciwnicy pomysłu z kolei alarmowali, że stukilometrowe wyścigi będą wypaczały wyniki niedzielnej rywalizacji z uwagi na nieprzewidziane kraksy.

W sezonie 2022 wzrośnie znaczenie sprintów

Swoje do powiedzenia miały też zespoły, które słusznie zresztą oczekiwały od włodarzy serii zwiększenia limitów budżetowych oraz solidnych rekompensat za straty poniesione w krótkim wyścigu. Z tego powodu jeszcze kilka dni temu przyszłość dalszego organizowania sprintów stała pod dużym znakiem zapytania. Dziś jednak dowiedzieliśmy się, iż FIA postanowiła pójść na rękę szefom teamów i zatwierdziła zaledwie trzy sobotnie zmagania w kalendarzu. Na krótszym niż zazwyczaj dystansie bolidy będą ścigać się na Imoli, w Austrii oraz Brazylii.

Co ważne, zmianie ulegnie punktacja, bo zwycięzca do klasyfikacji generalnej dopisze aż 8 "oczek". Ponadto poza nim punktować będzie siedmiu pozostałych kierowców. Na tym w zasadzie kończą się korzyści triumfatora, bo kolejność na starcie do niedzielnych zmagań w weekendach ze sprintami zostanie ustalona na podstawie wyników piątkowych kwalifikacji.

Tegoroczny sezon Formuły 1 rozpocznie się 20 marca w Bahrajnie. Tytułu broni Max Verstappen z Red Bulla.