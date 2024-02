Red Bull wydał oświadczenie w sprawie szefa zespołu. Już wszystko jasne

Zimowa przerwa od Formuły 1 dawno nie była tak zwariowana, jak ta w 2024 roku. Zaczęło się od odrzucenia wniosku Andrettiego, który chciał dołączyć do stawki nawet od sezonu 2025. Następnie nagłówki wszystkich sportowych serwisów zdominował transfer Lewisa Hamiltona do Ferrari. Po tej sensacyjnej wieści wydawało się, że nic już nie jest w stanie zaskoczyć sympatyków królowej sportów motorowych. A jednak. Zaledwie kilka dni później śledztwo w sprawie Christiana Hornera wszczął Red Bull. Skargę na szefa zespołu wniósł jeden z pracowników, który oskarżył go o nieodpowiednie zachowanie.

