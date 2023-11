Red Bull słono zapłaci za dominację Verstappena. Rekordowy rachunek od FIA

Max Verstappen udowodnił, że nie bez powodu zaliczany jest do grona najwybitniejszych kierowców Formuły 1 w historii. 26-latek na swoim koncie ma bowiem trzy tytuły mistrza świata oraz 54 wygrane wyścigi . Warto zaznaczyć, że aż 19 razy na najwyższych stopniu podium Holender stanął... w tym sezonie. W czołowej trójki natomiast wypadł zaledwie raz, podczas GP Singapuru. Wówczas z triumfu cieszył się kierowca Ferrari, Carlos Sainz.

Wyliczono opłaty wpisowe w Formule 1 na kolejny sezon. Rekordowy rachunek dla Red Bulla

Obecnie każdy uczestnik mistrzostw świata musi nieco głębiej sięgnąć do kieszeni. Opłata podstawowa wynosi bowiem 657 873 dolarów, a za każdy zdobyty punkt zapłacić trzeba kolejnych 6575 dolarów. Wyjątkiem są mistrzowie świata wśród konstruktorów - oni bowiem za każdy zdobyty punkt do opłaty podstawowej dodać muszą 7893 dolary.

W przypadku Red Bulla wpisowe na kolejny sezon będzie rekordowe. Jeśli bowiem do opłaty podstawowej (657 873 dolarów) dodamy opłatę za każdy zdobyty punkt (860 punktów razy 7893 dolary), otrzymamy rekordowy rachunek opiewający na aż... 7 445 817 dolarów. W porównaniu do rywali z czołówki klasyfikacji konstruktorów, a więc Mercedesa (3 347 012 dolarów) i Ferrari (3 327 287 dolarów), austriacki zespół będzie musiał sięgnąć do kieszeni naprawdę głęboko.