Red Bull przezwyciężył problemy. Szef zespołu wdzięczny Verstappenowi

W Abu Zabi niespodziankami sypnęło szybciej niż ktokolwiek by się spodziewał. Na etapie Q1 jazdę zakończył jeden z największych pechowców ostatnich tygodni - Carlos Sainz. Hiszpan wczoraj dość mocno zniszczył samochód po tym jak najechał na delikatny wybój i z dużą prędkością uderzył w bandę. Tym razem reprezentantowi Ferrari na przeszkodzie nie stanęła kraksa, a ogromny tłok na torze. Marne to usprawiedliwienie, ponieważ inni zawodnicy rywalizowali w identycznych warunkach. Dodatkowo nikt nie bronił zespołowi wypuścić 29-latka ciut wcześniej, tak jak zrobił to Williams w przypadku Aleksa Albona oraz Logana Sargeanta.