Red Bull ma jeszcze rezerwy? Hamilton najszybszy przed kwalifikacjami

Pogoda na Hungaroringu względem piątku zmieniła się nie do poznania. W akompaniamencie pięknego słońca w trzecim treningu najszybszy okazał się Lewis Hamilton. Dziwić może tempo Red Bulla, którego duet nie był nawet w stanie zbliżyć się do siedmiokrotnego mistrza świata. Austriacka stajnia zapewne to co najlepsze szykuje jednak na kwalifikacje.