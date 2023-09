W tym roku minie 10 lat od fatalnego w skutkach wypadku Michaela Schumachera podczas zjazdu na nartach. "Podczas prywatnego pobytu we francuskich Alpach Michael przewrócił się w trakcie zjazdu na nartach i zranił się w głowę. Przewieziono go do szpitala i poddano profesjonalnej opiece medycznej" - przekazała wówczas rzeczniczka kierowcy Formuły 1, Sabine Kehm.

Były kolega Michaela Schumachera gorzko przyznaje: "Straciliśmy megagwiazdę"

To bardzo smutne dla Micka, który nie miał okazji mieć przy sobie ojca wprowadzającego w świat Formuły 1. Reszta z nas również chciałaby mieć go na padoku. To smutne

Choć wielu kibiców marzy o tym, by usłyszeć, że stan "Schumiego" poprawia się, Herbert najwyraźniej nie widzi na to większych szans. "Straciliśmy megagwiazdę, która wielu ludziom sprawiła tyle radości" - mówi z przykrością.