Kibice, którzy po sobotnim obiadku udali się na popołudniową drzemkę i smacznie przespali drugi trening, absolutnie nie powinni żałować swojej decyzji. Wszystko oczywiście z powodu harmonogramu weekendu. Z racji tego, iż wczoraj zostały rozegrane kwalifikacje, dzisiejsze zajęcia nie miały aż tak wielkiego znaczenia, ponieważ nie można było wprowadzać już żadnych zmian w ustawieniach samochodów. Z okazji postanowili skorzystać więc na przykład w Williamsie i tak oto do kokpitu Aleksa Albona wsiadł młodziutki Logan Sargeant. Decyzja ta nie wzięła się znikąd, gdyż Amerykanin potrzebuje punktów do superlicencji, by w przyszłym sezonie dołączyć do stawki mistrzostw świata właśnie w barwach brytyjskiej stajni.