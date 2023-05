Przepiękny gest jednej z ekip F1. Oddali hołd królowi Karolowi III

W sobotę 6 maja odbyło się wydarzenie, na które wszyscy czekali. W Opactwie Westminsterskim w Londynie odbyła się koronacja króla Karola III. 75-latek automatycznie objął władzę nad Zjednoczonym Królestwem po tym, jak we wrześniu ubiegłego roku zmarła dotychczasowa głowa państwa, królowa Elżbieta II. W ten weekend do stolicy Wielkiej Brytanii zjechali się czołowi politycy, członkowie Brytyjskiej Rodziny Królewskiej, a także znane osobistości ze świata show biznesu, w tym m.in. Amerykańska gwiazda muzyki pop Katy Perry. Nie zabrakło też przedstawicieli ze świata sportu - ważną rolę odegrała w ceremonii gwiazda kobiecej drużyny Chelsea Samantha May Kerr.