W grudniu minie 10 lat od fatalnego w skutkach wypadku Michaela Schumachera. "Podczas prywatnego pobytu we francuskich Alpach Michael przewrócił się w trakcie zjazdu na nartach i zranił się w głowę. Przewieziono go do szpitala i poddano profesjonalnej opiece medycznej" - informowała wówczas rzeczniczka kierowcy Formuły 1, Sabine Kehm.