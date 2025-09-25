Przed laty cudem uniknął śmierci. Teraz szykuje się na powrót

Powrót Romaina Grosjeana do bolidu Formuły 1 to historia, która jeszcze kilka lat temu wydawała się niemożliwa. Francuz zakończył swoją przygodę w królowej motorsportu w dramatycznych okolicznościach pod koniec sezonu 2020, gdy w Grand Prix Bahrajnu uczestniczył w jednym z najbardziej przerażających wypadków ostatnich dekad. Jego samochód uderzył w bariery, rozerwał się na dwie części i natychmiast stanął w płomieniach. Grosjean przez kilkadziesiąt sekund pozostawał uwięziony w kokpicie, zanim zdołał wydostać się z piekła ognia. Wyszedł o własnych siłach, choć z poparzonymi dłońmi i skręconą kostką. W świecie Formuły 1 tamten moment do dziś określany jest mianem cudu.

Choć już wcześniej było wiadomo, że po sezonie rozstanie się z Haasem, dramatyczny wypadek sprawił, że Francuz nie miał okazji pożegnać się z Formułą 1 w normalnych warunkach. Jego powrót do kokpitu wydawał się czysto symboliczny, a przez długi czas nierealny - pandemia COVID-19 uniemożliwiła organizację specjalnych testów, które rozważano w 2021 roku. Musiało minąć pięć lat, aby ta historia wreszcie znalazła swoje domknięcie.

Romain Grosjean ponownie za kierownicą bolidu F1

W najbliższy piątek 39-letni Grosjean znów zasiądzie w bolidzie Haasa, tym razem w modelu VF-23 z sezonu 2023. Dojdzie do tego na torze Mugello we Włoszech, podczas prywatnych testów zorganizowanych przez amerykański zespół. To wydarzenie ma wymiar nie tylko sportowy, ale przede wszystkim emocjonalny. Dla Ayao Komatsu, obecnego szefa Haasa, a w 2020 roku inżyniera wyścigowego Grosjeana, będzie to szczególna chwila. To właśnie on od lat zabiegał o to, by jego dawny podopieczny mógł jeszcze raz zasiąść w maszynie F1 i godnie zamknąć swoją karierę w królowej motorsportu.

"Jestem niezwykle podekscytowany, że mogę powitać Romaina z powrotem w bolidzie F1 po pięciu latach przerwy. Pracowaliśmy razem przez całą jego karierę w F1, więc ten test ma dla nas obu wyjątkowe znaczenie" - podkreślił Komatsu w oficjalnym komunikacie zespołu.

Sam Grosjean również nie ukrywa wzruszenia. Podczas testów użyje kasku zaprojektowanego przez swoje dzieci - tego samego, który planował założyć podczas ostatniego wyścigu w 2020 roku. "Powrót za kierownicę bolidu F1 po prawie pięciu latach to dla mnie ogromne przeżycie. Jestem wdzięczny Gene'owi Haasowi i Ayao Komatsu za to zaproszenie. Cieszę się, że mogę zrobić to właśnie z moim dawnym zespołem" - powiedział Francuz.

Romain Grosjean w F1 JENNIFER LORENZINI AFP

Wypadek Romaina Grosjeana w 2020 roku DPPI AFP

Romain Grosjean PADDOCKER AFP