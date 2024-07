Prośby wysłuchane, zaskakująca końcówka GP Węgier. Drugoroczniak najlepszy

Kierowcy Formuły 1 mają za sobą w końcu dłuższy odpoczynek, po trzech wyścigach na przestrzeni trzech tygodni . Na Węgrzech od początku weekendu panowała gorąca atmosfera i to nie tylko za sprawą termometrów wskazujących ponad trzydzieści stopni Celsjusza. Coraz większe nerwy, pomimo przywiezionych poprawek, widoczne są w Red Bullu. Sergio Perez rozbił się w pierwszej części kwalifikacji.

Max Verstappen też nie był usatysfakcjonowany z "zaledwie" trzeciego pola startowego. "To nadal nie jest wystarczający [zysk]. I to mnie frustruje. Liczyłem, że pakiet da coś więcej" - cytował go portal "parcfer.me". Na odstresowanie Holender pojechał w wirtualnym 24-godzinnym wyścigu. Kolega z teamu zmienił 26-latka dopiero około trzeciej w nocy.