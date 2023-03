Problemy kierowców. Mistrz nie ustrzegł się błędu

Zanim kierowcy pojawili się na torze w Melbourne, cały padok Formuły 1 dyskutował o kontrowersyjnej decyzji związanej z zakazem świętowania wyścigowego zwycięstwa przez mechaników, którzy wskakiwali na ogrodzenie na prostej startowej . Od teraz takie rzeczy będą skrupulatnie sprawdzane i jeśli któryś z teamów złamie zakaz, to może spodziewać się dotkliwej kary. Oczywiście z tego faktu niezadowoleni są również kibice. Raz, że w całej historii dyscypliny nie doszło do żadnego nieprzyjemnego incydentu z pracownikiem teamu w roli głównej. Dwa, że znikną raz na zawsze sympatyczne obrazki.

Przechodząc już do sportu, to w treningu inaugurującym zmagania, jak na FP1 działo się co niemiara. Przede wszystkim naszą uwagę zwróciły ogromne problemy głównych bohaterów. Błędu nie ustrzegł się nawet Max Verstappen. Holender na jednym z okrążeń obrócił swój bolid, ale incydent ten nie miał poważniejszych konsekwencji. Poza tym w pułapce żwirowej w spektakularny sposób wylądował między innymi Yuki Tsunoda, czyli reprezentant siostrzanej ekipy Red Bulla.