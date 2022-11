Premierowa wygrana w Formule 1. Kiedyś jeździł z Robertem Kubicą

Ciekawie było nawet z tyłu stawki, bo obok siebie stanęli Fernando Alonso i Esteban Ocon z Alpine. Panowie reprezentują jeden zespół, jednak nie przeszkadza im to w ostrej walce koło w koło. Doskonale widzieliśmy to w sprincie (kontakt zaraz po starcie), ponieważ Hiszpan już na drugim okrążeniu z uszkodzonym autem zawitał do mechaników. Francuzowi z kolei po przekroczeniu linii mety... zapalił się bolid.