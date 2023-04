Pożar zatrzymał gwiazdę. Nie pojedzie w kwalifikacjach?

Zakończona przed chwilą sesja była jedynym treningiem w rozpoczętym dziś weekendzie wyścigowym. W Baku debiutuje nowy format trzydniowych zmagań zawierających sprint (TUTAJ rozpisaliśmy się o tym szerzej). Poza rezultatami pojedynczych kierowców, fani spoglądali przede wszystkim na poprawki, które zespoły przywiozły do stolicy Azerbejdżanu. Zapowiedzi spełnił między innymi McLaren. Na laurach nie zamierzał spoczywać również Red Bull, co oczywiście nie zadowoliło ich głównych rywali z Aston Martina oraz Ferrari. Te dwie ekipy nie zdecydowały się na wprowadzenie żadnych istotnych nowości i w niedzielę, by pokonać tegorocznych dominatorów, muszą chyba liczyć na cud.