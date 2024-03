Poważne zarzuty pod adresem prezydenta FIA. Ingerował w wyniki wyścigu F1?

Kibice Formuły 1 nie narzekają w tym roku na brak wrażeń. Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 2024 świat zszokowała informacja o transferze Lewisa Hamiltona do Ferrari. Od kilku tygodni wszystkie najważniejsze portale rozpisują się o Christianie Hornerze, którego jedna z pracownic Red Bulla oskarżyła o niewłaściwe zachowanie. Brytyjczyk finalnie został uniewinniony, lecz "wojna domowa" w austriackiej stajni trwa w najlepsze, co dowodzą ostatnie słowa Josa Verstappena. - Dopóki on pozostanie na stanowisku, będzie panowało napięcie. Zespołowi grozi rozpad. Nie może tak być. To eksploduje. Udaje ofiarę, a to on powoduje problemy (cytat za: Motorsport.com) - powiedział ojciec obecnego mistrza po zmaganiach inaugurujących sezon w Bahrajnie.

Reklama