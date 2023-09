Potężna kraksa przerwała kwalifikacje. Sensacja stała się faktem

Po treningach najbardziej nerwowa atmosfera panowała w garażu Red Bulla . Mechanicy niemal natychmiastowo wzięli się za pracę nad samochodem obu swoich kierowców, a zwłaszcza Maksa Verstappena. Holender w FP3 narzekał na problemy ze zmienianiem biegów. - Tym nie da się jeździć - mówił w końcówce sesji. - Równie dobrze mógłbym brać udział w zawodach driftingowych i je wygrać - dodawał zjeżdżając do alei serwisowej. Zespół oczywiście nie zamierzał ignorować jego uwag i do ostatnich sekund pracownicy harowali w pocie czoła, by auto Holendra zaczęło mu wreszcie odpowiadać.

Ciężka noc zapowiada się także w Astonie Martinie. Potężny wypadek w Q1 zaliczył Lance Stroll, który przy ogromnej prędkości uderzył w bandę i doszczętnie rozbił ciemnozielony bolid. O ile z kierowcą wszystko było w porządku i natychmiastowo uspokoił zespół przez radio, o tyle samochód czeka wielogodzinna odbudowa. Incydent z udziałem Kanadyjczyka totalnie popsuł kwalifikacje czterem innym jego rywalom, bo ci byli w trakcie szybkich okrążeń, ale zamiast poprawy miejsca w rankingu, musieli odpuścić i nie awansowali do bezpiecznej piętnastki. Pod kreską znalazł się chociażby Oscar Piastri. Australijczyk co prawda wciąż czeka na poprawki w swoim McLarenie, lecz w trzecim treningu pokazał, że stać go było na awans nawet do decydującej części czasówki.