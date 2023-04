Postraszyli mistrza świata. Szykuje się wielkie przebudzenie?

Także i w kwalifikacjach widzowie oraz szefowie zespołów praktycznie non stop patrzyli w niebo. - Jest 90 procent szans na deszcz - brzmiał oficjalny komunikat Formuły 1. Nic więc dziwnego, że natychmiastowo po zapaleniu się zielonych świateł, niemal cała stawka ekspresowo zabrała się do pracy. Aż za bardzo spieszył się Logan Sargeant. Amerykanin na chwilę wywołał żółtą flagę, ponieważ popełnił błąd w końcówce okrążenia i zniszczył tym samym komplet opon, stawiając się w niełatwej sytuacji .

Sensacja! Sergio Perez odpadł już w Q1

To jednak nie przedstawiciel Williamsa stał się głównym bohaterem pierwszej części czasówki. Trwa bowiem koszmar Sergio Pereza, który parę chwil po wyjeździe na tor uderzył w bandę i już nie zdołał wrócić do rywalizacji, odpadając na etapie Q1. - Mam cały czas problem z hamulcami - meldował niezadowolony wicelider klasyfikacji generalnej. Uśmiechu na swoich ustach nie miał też wtedy Max Verstappen, ponieważ sędziowie musieli nakazać zawodnikom powrót do garażu, a Holender znajdował się wtedy na szybkim kółku. Mistrz świata później błyskawicznie poprawił sobie zresztą humor, bo od razu po wznowieniu zmagań wykręcił okrążenie dające mu łatwy awans do dalszej fazy.