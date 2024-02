Poruszenie w Mercedesie w związku z Hamiltonem. Zwołano pilne zebranie

Po kilku godzinach kolejne informacje na temat sensacyjnego ruchu siedmiokrotnego mistrza świata przekazały brytyjskie media, które nie dość, że potwierdziły doniesienia włoskich dziennikarzy, to w dodatku przekazały, że ostateczna decyzja o odejściu z Mercedesa została już podjęta . Według portali sportowych z Wysp Brytyjskich, oficjalny komunikat ws. przejścia Lewisa Hamiltona do Ferrari ma zostać opublikowany jeszcze w tym tygodniu.

Lewis Hamilton przejdzie do Ferrari? Pilne zebranie w ekipie Mercedesa

Warto zaznaczyć, że niemiecka ekipa nie ma żadnego planu "B" na wypadek, gdyby jeden z kierowców miał opuścić zespół. Toto Wolff zakładał bowiem, że ani Lewis Hamilton, ani George Russell tak łatwo nie zrezygnują z fotela w Mercedesie. Na ten moment wiele wskazuje na to, że wicemistrzowie świata konstruktorów będą musieli sporo się nagłówkować, aby znaleźć nowego lidera. Większość utalentowanych kierowców, takich jak Lando Norris, Max Verstappen , czy Oscar Piastri mają bowiem podpisane kontrakty ze swoimi zespołami i raczej tak łatwo nie zrezygnują z tych współprac. Jedyną realną opcją byłoby przejście Carlosa Sainza do Mercedesa . Hiszpan obecnie jeździ bowiem w barwach Ferrari, więc on i Lewis Hamilton po prostu "zamieniliby się zespołami".

Sensacyjne przejście Lewisa Hamiltona z Mercedesa do Ferrari i zaskoczenie Toto Wolffa dziwi jeszcze bardziej, biorąc pod uwagę fakt, że Austriak i szef włoskiej ekipy Frederic Vasseur to bliscy znajomi. Co ciekawe, Francuz był nawet świadkiem na ślubie Toto Wolffa i jego żony Susie. Tym bardziej trudno jest uwierzyć w to, aby Ferrari miało planować współpracę z Lewisem Hamiltonem za plecami szefa Mercedesa.