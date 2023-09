Poruszenie w Formule 1. Chodzi o Verstappena, rywale nie mają wątpliwości

Rywale Verstappena oburzeni. Doszukują się spisku

Jak donoszą dziennikarze "Auto Motor und Sport", kilku rywalizującym z Red Bull Racing zespołom nie podoba się m.in. to, że holenderski kierowca uniknął kary w związku z blokowaniem na torze Logana Sargeanta i Yuki Tsunodę podczas sobotnich kwalifikacji. Zwykle takie zachowanie skutkuje bowiem cofnięciem na starcie o trzy pozycje, 25-latek uniknął jednak odpowiedzialności na swoje zachowanie.

Zespoły nie rozumieją, dlaczego w niektórych przypadkach za blokowanie na torze karze się utratą pozycji startowej, a w innych skutkuje to reprymendami i karami pieniężnymi

Zdaniem szefa jednej z ekip rywalizujących w Formule 1, sędziowie powinni być bardziej konsekwentni w swoich działaniach. "Interpretacja przepisów ciągle się zmienia. Nigdy nie wiadomo, jak orzekną sędziowie" - oznajmił krótko. Szef kolejnej z ekip podkreśla natomiast, że brak kary dla Verstappena za blokowanie rywali na torze to "skandal" i żąda ponownego rozpatrzenia tej sprawy.

Uwagę ekip zwraca także nieobecność przedstawiciela zespołu Alpha Tauri na przesłuchanie w sprawie kary dla Maxa Verstappena. Fakt ten wzbudza negatywne emocje głównie dlatego, że zespół, którego dyrektorem jest Franz Tost należy do Red Bulla, a więc ekipy, w której jeździ Holender. "Gdyby to nasi kierowcy popełnili takie przekroczenie, to skończyłoby się przesunięciem na starcie" - stwierdził dyrektor jednego z pozostałych zespołów F1.