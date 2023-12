Poruszające słowa o Michaelu Schumacherze. "Nie życzyłbym tego najgorszemu wrogowi"

Do wypadku Schumachera doszło podczas wyjazdu na narty do Francji. Kierowca zjeżdżał w trudnych warunkach, a jego narta miała najechać na kamień. Schumacher nie zdołał utrzymać równowagi i przewrócił się uderzając głową o następną skałę. W wyniku uderzenia pękł kask, ale Niemiec był początkowo przytomny, co według niektórych rozważań mogło zmylić ratowników i wpłynąć na decyzję podejmowane w trakcie akcji ratunkowej. Stan wielokrotnego mistrza świata zaczął się pogarszać dopiero w helikopterze. Schumacher trafił do kliniki w Grenoble, z której został następnie wypisany.