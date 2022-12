David Coulthard: Szansa Roberta Kubicy, aby wygrywać w Formule 1, już minęła

- Moim zdaniem był jednym z tych świetnych kierowców Formuły 1. We właściwym samochodzie byłby mistrzem świata. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości . Był wyjątkowym kierowcą - mnoży komplementy emerytowany kierowca wyścigowy.

Coulthard ubolewa nad losem Polaka, doświadczonego bardzo ciężkim wypadkiem, po którym ledwo uszedł z życiem. Uważa, że poniekąd sytuacja w F1 mogła się do tego przyczynić. - Niestety brak szybkiego samochodu w F1 pewnie był jednym z czynników, który popchnął go hobbystycznie do rajdów i podjęcia złej decyzji, z którą będzie żył do końca życia. Chwila zabawy sprawiła, że został z urazem, który zmienił jego karierę.