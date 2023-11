Pokonał Verstappena, a potem takie słowa. „Jedno z najgorszych okrążeń”

Choć przerwa spowodowana naprawą bandy przeciągała się w nieskończoność, to i tak nie pomogła mechanikom Astona Martina w naprawieniu samochodu Fernando Alonso, który pewnie wraz z zespołowym kolegą skupi się głównie na jutrzejszym wyścigu, bo w sprincie wyrwanie pojedynczych punktów ze startu z tak dalekich pól graniczy z cudem. Do czołowej dziesiątki nie przedarli się również Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg oraz Kevin Magnussen .

W SQ3, podobnie jak we wczorajszych kwalifikacjach, wystąpiło pięć stajni. Astona Martina w tym zaszczytnym gronie zastąpiła AlphaTauri, z Danielem Ricciardo w roli głównej, który dostał się do ostatniego segmentu z rewelacyjnym czwartym wynikiem . Australijczyk na miękkich oponach w starciu z rywalami dysponującymi szybszymi bolidami nie miał jednak zbyt wiele do powiedzenia.

Lando Norris zaskoczył siebie oraz kibiców

Zespoły do ostatniej chwili zwlekali z wypuszczeniem kierowców na tor. Spowodowało to małe zamieszanie na wyjeździe z alei serwisowej. - Zablokowali mnie - narzekał do inżyniera Max Verstappen, który nie pojechał tak dobrze jak w piątek i zadowolił się "jedynie" drugą lokatą. Trzykrotnego mistrza świata pokonał Lando Norris. TOP 3 uzupełnił Sergio Perez. Meksykanin odbił dziś to, co stracił wczoraj ze względu na żółtą flagę spowodowaną przez Oscara Piastriego.