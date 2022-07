Ponad dwa miesiące musieli czekać polscy sympatycy królowej sportów motorowych na to, by po raz kolejny biało-czerwona flaga pojawiła się w rankingu kierowców. Do bolidu Alfy Romeo wskoczył bowiem Robert Kubica, który zastąpił Valtteriego Bottasa. Fin jednak nie był przesadnie smutny z takiego stanu rzeczy, ponieważ we Francji podobnie jak u nas panują niemiłosierne upały. Samo przebywanie w słońcu do najprzyjemniejszych więc nie należy, nie mówiąc już o jeździe ubranym w gruby kombinezon.

Polscy fani połowicznie zadowoleni

Chwilę wytchnienia otrzymał także Lewis Hamilton. Siedmiokrotny mistrz świata oddał swój coraz lepiej spisujący się samochód ambitnemu Nyckowi de Vriesowi, czyli jednej z największych gwiazd Formuły E. O ile akurat Holender śmiało kręcił kółka od początku, o tyle niestety Robert Kubica na pierwsze pomiarowe okrążenie musiał poczekać prawie pół godziny, co na pewno nie zadowalało naszych rodaków, którzy zarezerwowali sobie dzisiejsze popołudnie na to by popatrzeć jak 37-latek radzi sobie na tle najlepszych.

Kiedy Polak ostatecznie pojawił się na Circuit Paul Ricard, humory wśród jego sympatyków też nie uległy jakiejś większej poprawie. Ekipa z Hinwil ewidentnie postawiła na zbieranie danych oraz testowanie poprawek, w efekcie czego Robertowi Kubicy daleko było do rezultatów osiąganych przez czołówkę i sesję zakończył on na przedostatniej, dziewiętnastej pozycji.

Carlos Sainz cofnięty na starcie

Na samym torze, jak to tradycyjnie bywa we Francji, zwyczajnie wiało nudą. Pojedyncze wyjazdy zaliczyli chociażby Max Verstappen czy Sergio Perez, lecz uszły im one na sucho. Najważniejszą informacją całej sesji była niewątpliwie kara dla Carlosa Sainza. Bolid Hiszpana zyska nową elektronikę, ale w zamian w niedzielę czeka go cofnięcie o dziesięć pozycji względem wyników z sobotnich kwalifikacji. Co warto dodać, to nie widzimisię Ferrari, a efekt pożaru samochodu z niedawnego Grand Prix Austrii.

Z kronikarskiego obowiązku dodamy, że trening z najlepszym czasem ukończył Charles Leclerc. Kolejna sesja rozpocznie się o godzinie 17:00. Transmisja wyjątkowo w Eleven Sports 2 oraz Polsat Box Go.

Wyniki 1. treningu przed Grand Prix Francji: