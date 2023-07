Piastri o krok od wielkiego sukcesu. Zabrakło naprawdę niewiele

Po spokojnych kwalifikacjach do głównego wyścigu, Shootout decydujący o polach startowych w sprincie znów został storpedowany przez deszcz zanim na dobre się rozpoczął . Około godziny 11:50 organizatorzy poinformowali o opóźnieniu, jednak nie sprecyzowali kiedy dokładnie zapalą się zielone światła. To zwiastowało jedną wielką loterię i poza dobrą formą swoich reprezentantów, zespoły musiały liczyć na łut szczęścia. - Pada i nie wygląda jakby miało przestać. Na torze pełno wody - relacjonowała na Twitterze między innymi pani Karolina, która z Polski wybrała się na wyścig.

Ryzyko się nie opłaciło. Stroll rozbił bolid i zatrzymał zespołowego kolegę

Nad legendarnym Spa-Francorchamps głośno zrobiło się dopiero o 12:35, ale za to niemal od razu zaczęła się poważna jazda, ponieważ warunki w każdej chwili mogły ulec pogorszeniu. Chwili wytchnienia nie miała cała stawka z wyjątkiem kierowców Haasa . Kevin Magnussen oraz Nico Hulkenberg na pierwsze pełne okrążenie zostali wysłani w ostatniej chwili i amerykański team prędko tego pożałował, bo Niemiec nie zdążył go rozpocząć, a Duńczyk znalazł się pod kreską.

Robert Kubica: To nasze pierwsze zwycięstwo po pechu w Le Mans. WIDEO

Robert Kubica: To nasze pierwsze zwycięstwo po pechu w Le Mans. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Oscar Piastri znów zaskoczył. Decydowały setne sekundy

Były to dobre złego początki siedmiokrotnego mistrza świata, bo ostatecznie ukończył on Shootout na siódmej pozycji. Najbardziej obecnemu mistrzowi zagroził Oscar Piastri. Australijczyk z McLarena pojechał tak dobre okrążenie, że do Holendra stracił zaledwie jedenaście tysięcznych sekundy.