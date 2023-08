Perfekcyjna sobota Verstappena. Niespodziewany bohater kwalifikacji

Dzisiejsze kwalifikacje poprzedziły dramatyczne obrazki z rozegranego wcześniej sprintu Formuły 2. Rozegranego to i tak zbyt dużo napisane, ponieważ zmagania zostały przerwane ze względu na fatalne warunki panujące na torze. Zanim organizatorzy zdecydowali się o zakończeniu rywalizacji, niewiele brakowało a doszłoby do ogromnej tragedii. W wypadku uczestniczyli Kush Maini i Ralph Boshung. Obaj zderzyli się tak niefortunnie, że jeden samochód "zaparkował" na drugim i gdyby nie system halo, to kierowcy odnieśliby bardzo poważne obrażenia.