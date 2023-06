Pechowe otwarcie weekendu w Kanadzie. Ogromne problemy organizatorów

Dla głównych bohaterów był to potężny cios, ponieważ prognozy pogody na dalszą część zmagań nie zapowiadają się najlepiej. Według synoptyków pierwsze krople deszczu mogą pojawić się nawet dziś podczas FP2. Kto wie, czy kierowcy właśnie nie stracili jedynej spokojnej sesji, podczas której mogli oni przetestować swoje samochody w suchych warunkach i odpowiednio przygotować je do wyścigu. W ramach rekompensaty do drugiego piątkowego treningu zostanie doliczone dodatkowe trzydzieści minut i rozpocznie się on o 22:30, a nie jak pierwotnie zakładano o 23:00.