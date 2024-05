Pechowe otwarcie weekendu F1. Dopiero co podpisał nowy kontrakt

Alex Albon już na dobre zadomowił się w stawce Formuły 1. Po nieudanym epizodzie w Red Bullu i rocznej przerwie od królowej sportów motorowych, Taj w sezonie 2022 dołączył do Williamsa. Z Brytyjską stajnią zawodnik przeżywa zarówno gorsze, jak i lepsze chwile. Szefostwo do jego postawy nie ma większych zastrzeżeń. 28-latek solidnie pojechał zwłaszcza w zeszłym roku, zbierając 27 punktów w klasyfikacji generalnej. W obecnie trwających zmaganiach nie jest tak dobrze, bo kierowca z Azji ani razu nie finiszował w czołowej dziesiątce. Obie strony wciąż jednak sobie ufają, czego potwierdzenie otrzymaliśmy kilka dni temu. Alex Albon nie zmieni barw do co najmniej 2026 roku.

Reklama