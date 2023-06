Oszaleli na punkcie Alonso. Hiszpania wierzy w wielki sukces

Pierwszy trening rozegrany na obiekcie pod Barceloną chyba najlepiej podsumować czterema słowami - totalna dominacja Red Bulla . Przedstawiciele najlepszego obecnie zespołu w stawce bez problemu wykręcili najlepsze wyniki i uplasowali się na dwóch czołowych lokatach. Do rezultatów mało kto przykładał jednak ogromną wagę. Sesja bardziej przypominała przedsezonowe testy. Ba, na jej początku kierowcy jeździli na prototypowej mieszance Pirelli. Spokojna atmosfera spowodowała to, że chociażby w TOP 3 uplasował się Esteban Ocon, a czołową dziesiątkę zamykał duet Ferrari oraz George Russell w zupełnie inaczej wyglądającym niż na początku roku Mercedesie .

Dominacja Verstappena i problemy Mercedesa

Popołudniowe zmagania również nie okazały się zbyt udane dla "Srebrnych Strzał". O dobijaniu samochodu meldował wcześniej wspomniany 25-latek. Ponadto kilka minut po komunikacie do inżyniera wylądował w żwirze po nieporozumieniu z Oscarem Piastrim. - Kto siedział w tym McLarenie? - wykrzyczał zdenerwowany . Na długich prostych podskakiwała też konstrukcja Haasa. Doskonale było to widać na przykładzie Nico Hulkenberga. Niemiec pomimo tego wykręcił całkiem solidny rezultat i w FP2 zajął dobre trzecie miejsce.

Szybsi od powracającego do królowej sportów motorowych reprezentanta naszych zachodnich sąsiadów byli tylko Max Verstappen oraz Fernando Alonso. Holender podtrzymał tym samym dobrą formę, a Hiszpan dał mnóstwo powodów do radości licznie zgromadzonym kibicom na trybunach. Zawodnik Astona Martina może w ten weekend liczyć na ogromne wsparcie. Fani liczą bowiem na zwycięstwo idola, które dawno nie było tak blisko. Team należący do Lawrence’a Strolla jak na razie odnosi niesamowite wyniki i spisuje się znacznie powyżej przedsezonowych oczekiwań.