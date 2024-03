Oskarżyła szefa Red Bulla. Oni już wiedzą, co się z nią stało

Zanim podsumujemy to, co działo się na torze, czas na klasyczny kącik Red Bulla, wewnątrz którego wciąż jest bardzo nerwowo. Po mocnej wypowiedzi Josa Verstappena w kierunku Christiana Hornera, dziennikarze zaczęli wieszczyć sensacyjny transfer jego syna do Mercedesa. Ten jednak uspokoił wszystkich na oficjalnej konferencji prasowej. - Po to podpisywałem długi kontrakt, żeby go wypełnić. Na pewno w związku z rewolucją zapowiadaną na sezon 2026 osiągi samochodu będą niewiadomą, ale doskonale wiedziałem o tym, gdy zdecydowałem się na wieloletnią umowę. Oni zrobili dla mnie naprawdę wiele i dobrze się tutaj czuję. Jestem szczęśliwy w Red Bullu i nie widzę podstaw, by odchodzić - powiedział trzykrotny mistrz świata.

