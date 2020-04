Robert Kubica wziął udział w wirtualnym wyścigu 12h Suzuka w iRacing. Krakowianin i jego ORLEN Team Targa zajęli trzecie miejsce w stawce. Wyścig zakończył się około godziny 4 w nocy.

Jednym z partnerów Kubicy podczas 12-godzinnego wyścigu był inny Polak, Marcin Skrzypczak. Zespół uzupełnili także Irlandczyk Niall Quinn oraz Hiszpan Pablo Araujo.

Załoga Orlen Team Targa spisała się bardzo dobrze, zajmując trzecią pozycję w 12-godzinnym rajdzie. Udział w wyścigu wzięło 12 zespołów, a ekipa Kubicy poradziła sobie najlepiej spośród wszystkich jednostek BMW.



Zwyciężyła drużyna Williams Esport Fanatic, docierając do mety z czasem 12:00:01.382.



W wirtualnym wyścigu samochody także co około godzinę potrzebowało zjazdu do pit-stopu, by wymienić opony i dotankować auto. Kierowcy zmieniali się w samochodzie co około dwie godziny jazdy.



- Zawsze podobało mi się wirtualne ściganie, ale nie miałem na to czasu. Zawsze jak grałem w iRacing, to szybko wyłączałem, bo robiłem to dla relaksu. Mój zestaw do jazdy powstał w 2017 roku, a wyjeździłem na nim może 40 czy 50 godzin - mówił o wirtualnych wyścigach Kubica w rozmowie z komentatorami 12h Suzuka.





