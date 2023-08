Wszystko wskazuje na to, że zmiana nazwy zespołu AlphaTauri jest już przesądzona. Władzie stajni z Faenzy poszukują nowego sponsora tytularnego, który znalazłby się w nazwie drużyny F1. Według nieoficjalnych informacji Orlen jest jedną z firm, która powalczy o to wyróżnienie. Konkurencja jest jednak ogromna, bowiem do swoistej licytacji miała dołączyć znana niemiecka marka. Ostateczna decyzja będzie należała do austriackiego Red Bulla.