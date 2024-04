Oni znów to zrobili. Mechanicy załamani. Wyścig w niepełnym składzie?

To może od początku. Olbrzymie problemy Williamsa zaczęły się już dwa tygodnie temu na Albert Park. Podczas jazd otwierających weekend w poważnej kraksie uczestniczył Alex Albon. O ile z Tajem było wszystko w porządku, o tyle samochód znajdował się w opłakanym stanie. Z garażu brytyjskiej stajni z minuty na minutę dochodziły do nas coraz gorsze wieści, aż w końcu stało się jasne, że bolid nie nadaje się do dalszego użytkowania. Zespół do wyścigu wystawił zatem jedno auto. Szef teamu podjął wówczas jedną z najtrudniejszych decyzji w swojej karierze i przekazał Aleksowi Albonowi bolid Logana Sargeanta. Zdaniem Jamesa Vowlesa miał on większe szanse na zdobycie punktów, których finalnie i tak nie wywalczył.

