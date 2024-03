Ojciec Maxa Verstappena nie wytrzymał. Mówi o tym wprost. "Walka o władzę"

Osoby należące do środowiska wyścigów samochodowych zadbały o to, aby dostarczyć sporą dawkę emocji fanom Formuły 1 jeszcze przed oficjalnym startem sezonu. Najpierw pod koniec stycznia poinformowano o odrzuceniu oferty zespołu Michaela Andrettiego , a zaledwie kilka godzin później w mediach pojawiły się pogłoski o transferze Lewisa Hamiltona z Mercedesa do Ferrari , które ostatecznie potwierdzone zostały przez obie ekipy.

