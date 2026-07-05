Dominacja Mercedesa w tym sezonie F1 została przerwana na zaledwie jeden wyścig. Po triumfie w Katalonii Lewisa Hamiltona, dla którego była to pierwsza wygrana w barwach Ferrari, na torze w Austrii znów triumfował kierowca niemieckiej stajni. Tym razem najlepszy okazał się George Russell, dla którego była to druga wygrana w sezonie.

W kolejny weekend cały świat F1 przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Na legendarnym torze Silverstone odbyła się 9. runda tegorocznego sezonu formuły 1. Podczas sobotniej rywalizacji swoją najwyższą formę potwierdził lider klasyfikacji generalnej kierowców Kimi Antonelli.

Zaledwie 19-letni Włoch zwyciężył najpierw w sobotnim sprincie, a niedługo później wykręcił również najlepszy czas sesji kwalifikacyjnej. Antonelli w Q3 osiągnął zdecydowanie najlepszy czas, co pozwoliło mu na wywalczenie już piątego w tym sezonie pole position. Obok niego w pierwszej linii wystartować miał Charles Leclerc z Ferrari. Tuż za plecami liderów ustawili się natomiast trzeci w sobotę Hamilton oraz czwarty Russell.

Trzęsienie ziemi na starcie, później nieszczęście lidera. Wielka feta w Ferrari

O ile Mercedes dominował w znakomitej większości weekendu na Silverstone, to start niedzielnego wyścigu kompletnie im nie wyszedł. Na fatalnym rozpoczęciu Antonellego błyskawicznie skorzystał duet Ferrari, a na czoło wyścigu wysunął się Leclerc.

Ogromnego pecha miał Oscar Piastri. Kierowca McLarena już na pierwszym okrążeniu uszkodził swój bolid, przez co ostatecznie stracił mnóstwo czasu na wymianie przedniego skrzydła i spadł na koniec stawki.

Drugi po starcie Hamilton znalazł się pod lupą arbitrów. Szybko okazało się, że Brytyjczyk popełnił falstart tuż przed rozpoczęciem wyścigu, za co została na niego nałożona kara pięciu sekund. Na domiar złego Antonelli cztery okrążenia później minął Hamiltona i jako wicelider wyścigu rozpoczął pościg za Leclerciem.

Po zjazdach kierowców do alei serwisowych sytuacja na czele nie uległa znaczącej zmianie. Leclerc utrzymał pozycję lidera, a Antonellemu nie udało się wykorzystać czystego toru, by odskoczyć Monakijczykowi. Włoch długo pozostawał na torze, lecz finalnie nie dało mu to sukcesu.

Bardzo dużo emocji towarzyszyła walka o trzecią lokatę. W niewielkich odstępach toczyli ją trzeci Max Verstappen, czwarty Russell oraz piąty Hamilton. Russell szybko wypadł z tej walki z powodu uszkodzonej opony, który zmusił go do zjazdu na pit stop. Finalnie, ku uciesze miejscowej publiki, Hamilton wyprzedził Holendra i skoczył na podium.

Na 41. okrążeniu kibice przecierali oczy ze zdumienia. Problemy techniczne ze swoim bolidem miał dotychczasowy wicelider Kimi Antonelli. 19-latek walczył do końca, dwukrotnie zjeżdżając do boksu. Lider całego cyklu otrzymał jeszcze pięć sekund kary i ostatecznie zakończył rywalizację dopiero na 16. miejscu.

To nie był koniec ogromnych emocji. Walczący o drugą lokatę Verstappen na 48. okrążeniu wyleciał z toru i w konsekwencji musiał wycofać się z wyścigu. Po tym incydencie na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa, który pozostał obecny aż do samego końca wyścigu. To uniemożliwiło faktyczną walkę o wyższe pozycje.

Największym beneficjentem pechu Antonellego i Verstappena zdecydowanie było Ferrari. Leclerc po nieszczęściu swojego rywala bez żadnych problemów utrzymał pozycję lidera, osiągając swoje pierwsze zwycięstwo od 2024 roku. Na drugą lokatę w ostatniej chwili wskoczył Russell, a trzeci pozostał Hamilton.

Ostateczna klasyfikacja GP Wielkiej Brytanii

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. George Russell (Mercedes) +0.427

3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.772

4. Lando Norris (McLaren) +1.149

5. Isack Hadjar (Red Bull) +1.598

6. Liam Lawson (Racing Bulls) +2.023

7. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +2.214

8. Gabriel Bortoleto (Audi) +2.413

9. Franco Colapinto (Alpine) +3.229

10. Pierre Gasly (Alpine) +3.445

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Charles Leclerc PAUL CROCK AFP

Od lewej: Charles Leclerc, Kimi Antonelli, George Russell i Lewis Hamilton ANDREJ ISAKOVIC AFP





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