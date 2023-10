Ogromne zamieszanie po wyścigu. Hamilton stracił podium

W niedzielnym wyścigu w Teksasie Red Bull pokazał w końcu ludzką twarz, ponieważ Max Verstappen nie dość, że startował z szóstego pola, to praktycznie do ostatniego okrążenia musiał oglądać się za siebie, bowiem fantastycznym tempem dysponował Lewis Hamilton. Ostatecznie reprezentant Mercedesa musiał zadowolić się drugim miejscem, co i tak należy uznać za sukces. Jeszcze niedawno mało kto spodziewał się tego, iż jakikolwiek kierowca będzie w stanie tak bardzo zbliżyć się do obecnego mistrza świata.