Ogromne jaszczurki przeszkadzają kierowcom. Organizatorzy mają problem?

Tegoroczne Grand Prix Singapuru już na pewno będzie inne niż wszystkie poprzednie edycje . Ze względu na prace na terenie obiektu, zmodyfikowano nieco nitkę toru przez co kierowcy zamiast wymagającej krętej sekcji, przejadą się dodatkową długą prostą. Organizatorzy spodziewają się z tego powodu szybszych czasów okrążeń, dlatego w środku tygodnia poinformowali o zwiększeniu liczby kółek w wyścigu, tak by wypełnić limit przejechanych kilometrów. Kibice z remontów nie są zbytnio szczęśliwi, ponieważ na trybunach pojawią się w zmniejszonej liczbie o około kilkanaście tysięcy.

Na mały lifting samochodów zdecydowały się dwie ekipy w stawce. Nie do poznania zmienił się Williams, który w ramach współpracy z legendarną marką Gulf wyjechał w jasnoniebieskich kolorach i pomarańczowymi wstawkami. Na czerń postawił McLaren i tutaj mamy polską ciekawostkę. Kask Lando Norrisa zdobi rysunek jednej z naszych rodaczek - Oliwii. - Poszłam spać po 2 obudziłam się o 7, jestem śpiąca, ale za dużo emocji i nie mogę spać - napisała szalenie wzruszona na Twitterze.

Stajnia z Woking do Azji przywiozła również mnóstwo poprawek. W oficjalnym dokumencie opisane zmiany ledwo co zmieściły się na kartce A4. - To zupełnie inny bolid - mówili wprost eksperci, a Lando Norris oraz Oscar Piastri liczyli na dobry wynik. Brytyjczyk rzeczywiście zameldował się w ścisłej czołówce, bo jego za plecami uplasował się duet Mercedesa czy Sergio Perez. Zdecydowanie niżej znalazł się Australijczyk, lecz w pierwszym treningu zespół postawił pewnie na sprawdzenie różnych ustawień i stąd dopiero przedostatnie miejsce.