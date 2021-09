Oficjalnie! Znany kierowca wraca do Formuły 1

Albon trafił do "królowej motosportu" w 2019 roku, podpisując kontrakt z Toro Rosso. Szybko jednak trafił do Red Bulla.



Z Formułą 1 pożegnał się na krótko w grudniu 2020 roku, zajmując czwarte miejsce w wyścigu o GP Abu Zabi.



"Już nie mogę doczekać się powrotu do Formuły 1. Gdy wypadasz ze stawki, nie możesz być pewnym tego, że wrócisz - przyznał Albon.

W ekipie Williamsa Albon zastąpi Brytyjczyka George'a Russella, który przenosi się do Mercedesa, zajmując miejsce Valtteriego Bottasa. Fin natomiast w przyszłym sezonie będzie kierowcą Alfy Romeo.

