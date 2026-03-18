Odwołane wyścigi F1, a teraz takie doniesienia. W tle potężne pieniądze

Sytuacja na Bliskim Wschodzie w ostatnich tygodniach stała się wyjątkowo napięta. Narastający konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem wywołuje skutki, które wykraczają daleko poza politykę czy kwestie militarne. Coraz wyraźniej odczuwa je także świat sportu, w tym Formuła 1. Niestabilność w regionie wpływa na bezpieczeństwo, logistykę oraz decyzje organizacyjne, które muszą być podejmowane z wyprzedzeniem i dużą ostrożnością.

Jednym z najbardziej widocznych efektów tej sytuacji jest odwołanie dwóch ważnych wyścigów w kalendarzu F1 - Grand Prix Bahrajnu oraz Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Planowane na kwiecień rundy nie dojdą do skutku właśnie z powodu eskalacji napięć i związanych z nimi problemów logistycznych. Organizatorzy zdecydowali się nie szukać zastępstwa, co oznacza znaczącą lukę w kalendarzu i niemal pięciotygodniową przerwę między wyścigami w Japonii i Miami. W efekcie sezon zostanie skrócony, a liczba rund zmniejszy się do 22.

Skrócenie kalendarza to dopiero początek. Poważne problemy Formuły 1

Choć sportowe konsekwencje są istotne, znacznie poważniejsze wydają się jednak skutki finansowe. Wyścigi na Bliskim Wschodzie należą do najbardziej dochodowych w całym cyklu - lokalni promotorzy płacą ogromne kwoty za prawo do ich organizacji, a dodatkowe wpływy generują sponsorzy i partnerzy regionalni. Ich brak oznacza nie tylko utratę dziesiątek milionów dolarów z samych opłat, ale także mniejsze przychody z praw telewizyjnych i umów sponsorskich, które często są uzależnione od liczby rozegranych rund.

Według raportu Guggenheim Partners łączne straty mogą sięgnąć nawet kilkuset milionów dolarów przychodów. Mowa tu o około 200 mln dolarów rocznych przychodów i około 80 mln dolarów zysku EBITDA. Choć dla całej Formuły 1 nie jest to cios, który zachwieje fundamentami serii, to zespoły odczują go znacznie mocniej - każda ekipa może bowiem stracić nawet kilka milionów dolarów. Dodatkowo wzrosną koszty transportu i logistyki związane z omijaniem niebezpiecznych obszarów, drożejącym paliwem oraz wyższymi stawkami ubezpieczeń.

Wszystko to pokazuje, jak bardzo globalny sport jest uzależniony od sytuacji geopolitycznej. Jeśli napięcia w regionie będą się utrzymywać, zagrożone mogą być kolejne wyścigi, co jeszcze bardziej pogłębi finansowe problemy i zmusi Formułę 1 do dalszych trudnych decyzji. Na Bliskich Wschodzie bowiem na przełomie listopada i grudnia mają bowiem odbyć się dwa wyścigi kończące sezon - Grand Prix Kataru i Grand Prix Abu Dhabi.

Lando Norris podczas treningu przed GP Bahrajnu GIUSEPPE CACACEAFP AFP

Od lewej: Charles Leclerc, Kimi Antonelli, George Russell i Lewis Hamilton ANDREJ ISAKOVIC AFP

USA zaatakowały obiekty nuklearne w Iranie

