Dzisiejszemu sprintowi z zaciekawieniem przyglądał się chyba cały świat motorsportu. Wszystko za sprawą niewiarygodnego wręcz wyczynu Kevina Magnussena, który w piątkowych kwalifikacjach rozkręcał się z sesji na sesję, by w decydującej części odpalić petardę i zdobyć pierwsze w karierze pole position. Wczorajszą euforię w sobotni wieczór zastąpiło jednak olbrzymie skupienie, ponieważ tuż obok niego ustawił się Max Verstappen, a drugi rząd należał do zawsze groźnego George’a Russella. To, że prędzej czy później wyprzedzą oni Duńczyka było pewne jak to, iż dwa razy dwa równa się cztery, lecz reprezentant Haasa niewątpliwie nie chciał zbyt szybko kończyć swojego pięknego snu.

Potrwał on ostatecznie trzy okrążenia. W początkowej fazie rywalizacji zbawienny dla kierowcy Haasa okazał się pojedynek między Verstappenem a Russellem. Gdy sytuacja wreszcie się unormowała, to zarówno Holender, jak i Brytyjczyk nie pozostawili zawodnikowi prowadzącemu biały bolid żadnych złudzeń i nie tylko go wyprzedzili, ale i odjeżdżali wraz z każdym kolejnym przejechanym kilometrem. Jak się później przekonaliśmy, był to tak naprawdę początek spadku 30-latka w dół klasyfikacji, gdyż ukończył sprint na ósmej pozycji, co i tak jak na możliwości amerykańskiego teamu jest naprawdę dobrym wynikiem.