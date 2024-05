W padoku F1 w ostatnim czasie sporo się dzieje. Wszystko rozpoczęło się od odrzucenia wniosku zespołu Andretti Global , który chciał dołączyć do stawki mistrzostw świata. Zaledwie kilka dni później spadła kolejna wielka "bomba". W brytyjskich mediach pojawiły się bowiem pogłoski o nadchodzącym transferze Lewisa Hamiltona z Mercedesa do Ferrari , które jeszcze tego samego dnia potwierdziły obie ekipy. Tego, co wydarzyło się później, nie spodziewał się chyba jednak żaden fan motorsportu. Obecni mistrzowie świata konstruktorów - ekipa Red Bull Racing - poinformowali o rozpoczęciu dochodzenia w sprawie szefa austriackiego zespołu Christiana Hornera , którego jedna z pracownic oskarżyła o "nieodpowiednie zachowanie".

Sprawa Christiana Hornera, jak się okazało, była jedynie wierzchołkiem góry lodowej, z którą przyszło się zmierzyć ekipie z siedzibą w Milton Keynes. Kilka tygodni później w mediach pojawiły się pogłoski o niepewnej przyszłości w tym zespole Helmuta Marko , a więc osoby odpowiedzialnej w dużym stopniu za przejście Maxa Verstappena do Red Bull Racing . Wówczas ojciec trzykrotnego mistrza świata Jos Verstappen dał do zrozumienia dziennikarzom, że jeśli Helmut Marko straci posadę, jego syn nie powstrzyma się od rozmów z innymi ekipami na temat współpracy. Wkrótce potem jednak okazało się, że 81-latek nie musi obawiać się o swoją dalszą karierę w zespole "Czerwonych Byków". Pojawiły się jednak plotki, że z Red Bull Racing odejdzie inna bardzo ważna postać, a mianowicie Adrian Newey .

Adrian Newey odchodzi z Red Bulla. Ojciec Maxa Verstappena nie kryje swoich obaw

Adrian Newey uważany jest za najlepszego inżyniera w historii Formuły 1. 65-latek bowiem odegrał kluczową rolę podczas budowy bolidów austriackiej ekipy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat i w dużej mierze przyczynił się do ostatnich sukcesów Red Bull Racing i Maxa Verstappena. Na początku maja "Czerwone Byki" zamieściły w sieci oficjalne oświadczenie i potwierdziły to, czego obawiali się kibice. Poinformowano bowiem o zakończeniu współpracy z wybitnym inżynierem .

Na reakcję dziennikarzy i osób ze środowiska F1 nie trzeba było długo czekać. Tajemnicą poliszynela jest to, że Adrian Newey podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Red Bullem ze względu na zamieszanie wokół Christiana Hornera . Zdanie to podziela także Jos Verstappen . Ojciec Maxa Verstappena już wcześniej mówił o tym, że skandal z udziałem szefa ekipy mocno odbije się na całym zespole. Teraz przypomniał swoje słowa przed kilku tygodni w rozmowie z De Telegraaf.

"Zespołowi grozi rozpad. Obawiałem się tego już na początku roku. W kontekście wewnętrznego spokoju istotne jest, aby kluczowe osoby pozostały na pokładzie. Na razie tak natomiast nie jest. Newey odchodzi, a wcześniej wyglądało to tak, jakby Helmut Marko miał zostać zwolniony. To nie wróży dobrze pod kątem przyszłośc i" - przyznał.

Wiele mówi się o tym, że współpracę z Neweyem chciałyby nawiązać trzy zespoły z czołówki stawki - Scuderia Ferrari, Mercedes i Aston Martin. Brytyjczyk jednak dał już do zrozumienia, że nie widzi mu się praca dla trzeciej z ekip. Niewiele wskazuje też na to, aby miał on zasilić szeregi zespołu "Srebrnych Strzał". Najbardziej prawdopodobne jest więc to, że po transferze Lewisa Hamiltona Scuderia Ferrari pozyska kolejną ważną w świecie F1 postać.