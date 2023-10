Obrócił samochód, a i tak był najszybszy. Sprint tylko formalnością?

Max Verstappen błyskawicznie poprawił się po nieudanych piątkowych kwalifikacjach do niedzielnego wyścigu i w sobotnim Sprint Shootout zapewnił sobie pole position do zbliżających się stukilometrowych zmagań. Holender do końca nie mógł być pewien swego, ponieważ rewelacyjne wyniki zanotowali również Charles Leclerc oraz Lewis Hamilton. Obecny mistrz świata Monakijczyka pokonał o nieco ponad pięć setnych sekundy.