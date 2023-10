Nowy zespół w Formule 1? Został tylko jeden krok

Na taką wiadomość sympatycy królowej sportów motorowych czekali od ponad roku . FIA w poniedziałkowe popołudnie oficjalnie dała zielone światło Andretti Formula Racing LLC na dołączenie do stawki Formuły 1. Amerykański team stara się o przepustkę do elity od dobrych kilkunastu miesięcy, jednak do niedawna miał paru konkurentów posiadających duże możliwości finansowe. W ostatnich dniach głośno zrobiło się chociażby o LKY SUNZ. Azjaci zadeklarowali nawet, że dysponują kosmicznym wręcz budżetem o wartości jednego miliarda dolarów.

Międzynarodowa Federacja Samochodowa zamiast ogromnych pieniędzy, postawiła na uznaną markę. Andretti do F1 ma bowiem przystąpić we współpracy ze znanym na całym globie Cadillaciem. - Andretti Formula Racing LLC był jedynym kandydatem, który spełnił rygorystyczne kryteria ustalone przez FIA. Początkowe zaproszenie do wyrażenia zainteresowania (etap 1) wywołało liczne zapytania, w wyniku których czterech kandydatów zakwalifikowało się do drugiego etapu - brzmi oficjalny komunikat prasowy.